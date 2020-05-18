За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе. Из этого числа 3577 случаев (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса

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