Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе. Из этого числа 3577 случаев (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 мая 2020: 8926 человек заболели за сутки
Комсомольская правда03:36
Информационный центр по коронавирусу сообщил о ситуации в Ярославской области на 18 мая
Московский Комсомолец Ярославль03:27
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Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Андрей Воробьев объявил о частичной отмене ограничений в Подмосковье
Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что с 18 мая в регионе возобновят работу строительные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Плюс один +1 вчера в 10:12
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 16 мая в 08:49
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Политика
Чубайса номинировали в совет директоров АФК «Система»
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система», решение совета директоров опубликовано на портале центра раскрытия информации «Интерфакса».
Ведомости 03:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости вчера в 10:40
Политика
Кремль: сроки «прямой линии» Путина с россиянами пока не определены
«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», - сообщил официальный представитель Кремля.
Аргументы и Факты 05:02
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Общество
В Курганской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские учреждения уже покинули в связи с выздоровлением 46 пациентов.
Evo-rus.com вчера в 13:21
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс вчера в 04:41
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
65 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
Трое из заболевших ранее контактировали с зараженными (двое в Ставропольском районе и один в Сызранском районе).
Волга Ньюс вчера в 04:15
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Еще 84 жителя Тульской области заразились коронавирусом
По состоянию на 18 мая в Тульской области зафиксированы и новые случаи выздоровления. От коронавируса излечились 19 туляков.
Тульские Известия 03:47
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК вчера в 17:00
Общество
Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса
Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Игры
Игроки в DOOM Eternal недовольны обновлением
Поклонники шутера DOOM Eternal на ПК массово сообщают о сбоях в работе игры, которые возникли после выпуска последнего крупного обновления.
Vevby.ru 16 мая в 13:51
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Музыка
Названа величайшая песня в истории Евровидения
РИА Новости 04:51