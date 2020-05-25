Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Армия и оружие
Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили памятник из чёрного гранита
К первой годовщине со дня смерти близкие певицы не успели установить памятник на её могиле, но сейчас выполненное из чёрного гранита надгробие уже стоит на месте захоронения.
Дни24 04:20
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
Культуромания 05:22
Общество
Последний звонок для выпускников всей России прошёл сегодня онлайн
Сегодня стартовала всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку Последнего звонка для всех выпускников школ страны.
ГТРК Чита 06:03
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни
По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни.
РИА Новости 07:48
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Экономика
Госдума приняла закон о поддержке благотворительности
Закон освобождает от налога доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 22 мая в 07:12
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Политика
Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев
Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
ЖКХ
Путин подписал закон об онлайн-собраниях владельцев жилья
Внесенные изменения санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в различных формах: очная, очно-заочная, заочная, ГИС ЖКХ, региональные системы.
Газета.Ru 07:50