За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

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