Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ России за сутки выявили 8946 коронавирусных больных

За минувшие сутки на территории России специалисты зарегистрировали 8 946 новых случаев инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием. Уточним, что общее число официально подтверждённых случаев достигло 353 427.
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В России за сутки выявили 8946 коронавирусных больных

Моя Москва.онлайн03:58

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:36

В России за сутки выявлено 9 434 новых больных с коронавирусом

Вести.Ru23 мая в 03:55
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Политика

Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе

Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Прохожие во Франции подкармливают Викторию Боню хлебом

Pravda.Ru 05:28
Общество

В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Гаджеты

Названы цены на все модели iPhone 12

Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру.
Газета.Ru 06:45
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Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
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Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган сделали одинаковые татуировки в честь сына

В честь сына Оксана и Джиган даже сделали татуировки: модель набила на руке дату рождения малыша римскими цифрами, в рэпер – имя сына.
Территория новостей вчера в 06:07
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Экономика

ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП

ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Республика Татарстан 22 мая в 07:16
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Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
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Общество

В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Общество

Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
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Общество

Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:24
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Шоу-бизнес

Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей

Lenta.ru 06:31
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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