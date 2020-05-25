Коронавирус
Моя Москва.онлайнВ России за сутки выявили 8946 коронавирусных больных
За минувшие сутки на территории России специалисты зарегистрировали 8 946 новых случаев инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием. Уточним, что общее число официально подтверждённых случаев достигло 353 427.
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Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Политика
Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе
Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Общество
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Общество
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Гаджеты
Названы цены на все модели iPhone 12
Самый младший из новых гаджетов, условно названный iPhone 12, получит Super Retina OLED-дисплей 5,4 дюйма, корпус из алюминия и двойную основную камеру.
Газета.Ru 06:45
Технологии
Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров
Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган сделали одинаковые татуировки в честь сына
В честь сына Оксана и Джиган даже сделали татуировки: модель набила на руке дату рождения малыша римскими цифрами, в рэпер – имя сына.
Территория новостей вчера в 06:07
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Экономика
ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП
ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Республика Татарстан 22 мая в 07:16
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
Общество
В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
Общество
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14