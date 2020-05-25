За минувшие сутки на территории России специалисты зарегистрировали 8 946 новых случаев инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием. Уточним, что общее число официально подтверждённых случаев достигло 353 427.

В России за сутки выявили 8946 коронавирусных больных

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