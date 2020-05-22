Коронавирус
Мой БрянскВ России за сутки выявили 8 946 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8 946 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные оперштаба. Новые инфицированные найдены в 83 регионах страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
Primpress.ru22 мая в 03:38
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
Общество
В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса
Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Наука
Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом
Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Игры
В Steam появилась скидка на Shadow of the Tomb Raider
В цифровом магазине Steam началась распродажа Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников
Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Происшествия
За сутки коронавирусом заболели 11 жителей Хакасии
Хакасия, 24 мая: По данным на утро воскресенья, 24 мая, 12 пациентов с диагнозом коронавирус выздоровели.
Хакасия-Информ вчера в 01:43
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Шоу-бизнес
Валерия ответила на критику Пригожина за слова о положении артистов
Певица Валерия ответила в Instargam на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов.
РЕН ТВ вчера в 00:56
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
Футбол
Одесский стадион «Черноморец» продали американцам вместе с долгами
Футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию ALLRISE CAPITAL INC, пишет издание «Думская».
Национальная служба новостей вчера в 10:36
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Экономика
ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП
ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Республика Татарстан 22 мая в 07:16
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Спорт
В Японии отреагировали на информацию о возможной отмене Олимпиады
В Японии отреагировали на информацию о том, что в октябре 2020 года должно быть принято решение о возможной отмене Олимпийских игр в Токио.
Lenta.ru 04:55
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Футбол
Жоао Карлос: «Иногда казалось, что в России все болеют за „Спартак“»
Казалось, что в России все поддерживают "Спартак".
Sport.ru 05:13