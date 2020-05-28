Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 8 371 больного коронавирусом
За весь период пандемии в России умерли 4 142 человека. За сутки в России выписали из больниц 8 785 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 150 993.
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228 зараженных COVID-19 выявили в Нижегородской области за прошедшие сутки
Нижний Новгород on-line03:35
Болеют больше 2000 человек: данные по новым случаям коронавируса в Ярославской области 28 мая
Новости Ярославля 76.ru03:35
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Здоровье
Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:53
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Музыка
Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей
Popcornnews.ru 05:36
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк завершил подключение к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Российская газета 06:18
Гаджеты
Исследование: как россияне выбирают новый телевизор
Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора.
Вести.Ru 02:30
Общество
В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли
Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:21
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11
Общество
В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в нашей стране врачами зафиксировано 8946 случаев заражения опасной инфекции COVID-19 в 83 субъектах.
Evo-rus.com 26 мая в 06:44
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Парламент Китая одобрил единый Гражданский кодекс
Всекитайское собрание народных представителей одобрило проект первого в истории страны Гражданского кодекса.
Московский Комсомолец 05:36
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Общество
В Самарской области рассказали о смерти 31-летней женщины с COVID-19
Самара, 28 мая 2020, 11:12 — REGNUM 31-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области.
REGNUM 04:12
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Здоровье
Минздрав РТ прокомментировал очередь возле поликлиники в Казани
БИЗНЕС Online 06:22
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Культура
Музей Норильска примет участие в фестивале «Интермузей-2020»
Примет участие Музей Норильска и в деловой программе объявленного Фондом Потанина в партнерстве с ИКОМ России форума «Музейный гид».
Таймырский телеграф 26 мая в 22:44
Киберспорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru вчера в 16:45
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22