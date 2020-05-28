За весь период пандемии в России умерли 4 142 человека. За сутки в России выписали из больниц 8 785 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 150 993.

В России за сутки выявили 8 371 больного коронавирусом

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