Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России за сутки выявлено 8338 заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране скончался 161 пациент с COVID-19, приводит данные оперативный штаб.
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В России за сутки зафиксировали 8572 случая коронавируса

RT на русском03:36

Статистика по коронавирусу: за последние сутки в России зарегистрировано 8915 заболевших

Общественная служба новостей26 мая в 03:48

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

Афиша Dailyвчера в 03:45

В России за сутки выявили 8 371 новый случай заражения коронавирусом

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В России за сутки выявлено 8338 заразившихся коронавирусом, всего — 370 680

Коммерсантъ27 мая в 03:36

В России за сутки выявили 8371 случай COVID-19

Парламентская газетавчера в 03:37

В Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом

Московский Комсомолец26 мая в 03:43
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Общество

С 1 июня в России ожидается резкое похолодание

На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
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Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Путешествия

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
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Авто

Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью SKODA в России

Интерьер «Рапида» обновлён полностью, но в глаза бросается разве что руль хитроумной формы и огромный экран медиасистемы Bolero, который установлен выше дефлектов: они переехали в самый центр консоли.
74.ru вчера в 01:30
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На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
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Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

МИР 24 01:50
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Общество

За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса

8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Технологии

Microsoft разработала масштабное обновление для Windows 10

Масштабное обновление операционной системы Windows 10 выпустила компания Microsoft.
РЕН ТВ вчера в 08:22
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Общество

Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
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Общество

В России выявили еще 8572 новых случая заражения коронавирусом

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572.
Профиль 03:42
Космос

Кораблю Илона Маска Starship выдали лицензию на испытательные полеты

Аргументы недели 03:48
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Общество

Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины

Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Общество

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

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Pravda.Ru 27 мая в 02:52
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Общество

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Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
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Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерли больше 200 человек

За последние сутки в России зафиксировали больше 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 232 человека.
Телеканал RTVI 03:36
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«Милан» заинтересован в приобретении Азмуна

По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
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В России задумались о страховании граждан от безработицы

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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
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Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
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