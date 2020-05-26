В России за минувшие сутки выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране скончался 161 пациент с COVID-19, приводит данные оперативный штаб.

В России за сутки выявлено 8338 заболевших коронавирусом

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