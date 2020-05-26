Коронавирус
BFM.ruВ России за сутки выявлено 8338 заболевших коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране скончался 161 пациент с COVID-19, приводит данные оперативный штаб.
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Статистика по коронавирусу: за последние сутки в России зарегистрировано 8915 заболевших
Общественная служба новостей26 мая в 03:48
В России за сутки выявлено 8338 заразившихся коронавирусом, всего — 370 680
Коммерсантъ27 мая в 03:36
В Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолец26 мая в 03:43
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
С 1 июня в России ожидается резкое похолодание
На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Путешествия
В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
Авто
Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью SKODA в России
Интерьер «Рапида» обновлён полностью, но в глаза бросается разве что руль хитроумной формы и огромный экран медиасистемы Bolero, который установлен выше дефлектов: они переехали в самый центр консоли.
74.ru вчера в 01:30
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Технологии
Microsoft разработала масштабное обновление для Windows 10
Масштабное обновление операционной системы Windows 10 выпустила компания Microsoft.
РЕН ТВ вчера в 08:22
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
Общество
В России выявили еще 8572 новых случая заражения коронавирусом
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572.
Профиль 03:42
Космос
Кораблю Илона Маска Starship выдали лицензию на испытательные полеты
Аргументы недели 03:48
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Академик РАН рассказал о вреде длительного ношения масок и перчаток
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
Дождь вчера в 06:11
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли больше 200 человек
За последние сутки в России зафиксировали больше 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 232 человека.
Телеканал RTVI 03:36
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Азмуна
По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".
Piter.tv 03:45
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Общество
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54