Коронавирус
Rambler News ServiceВ России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Смерть от коронавируса и прирост заболевших: как COVID-19 распространяется в Ярославской области
Новости Ярославля 76.ru04 июня в 03:35
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Гаджеты
Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%
Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
Авто
Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в июне 2020
Эксперты портала CarsWeek.ru составили на основе полученных в ходе мониторинга данных, составили ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России в этом году в июне.
Pnzdrive 06:02
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Гаджеты
Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080.
Чемпионат вчера в 15:49
Культура
Алла Пугачева получила «Золотой Орфей» 45 лет назад
На конкурсном выступлении Пугачева запуталась в текст песни, но теперь это осталось милым артефактом истории.
Московский Комсомолец 07:28
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
Космос
Существование оси зла во Вселенной доказано
Стоит отметить, что препринт статьи, доказывающей существование оси зла, пока не прошел рецензирование.
TV BRICS 12:00
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Культура
Михаил Галустян снял новый клип с участием Гудкова
Известный российский комик Михаил Галустян снял новый клип с участием Гудкова.
Evo-rus.com 10:42
Шоу-бизнес
Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве
В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 06:49
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
NILETTO призвал голосовать за поправки в Конституцию
Известный исполнитель в стиле рэп Данил Прытков рассказал россиянам о необходимости голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.
Политическая Экспертиза 10:09
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 11:24
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Эхо Москвы 05 июня в 03:04
Происшествия
Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области
Российская газета 09:11
Авто
Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг.
SpeedMe 02:09
Общество
Впервые за 3 месяца в Японии не зафиксировано смертей от коронавируса
За минувшие сутки в Японии не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, 7 мая сообщает Минздрав страны.
ИА Красная Весна 11:09
Политика
Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии
Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
Минюст подтвердил законность указов Собянина
В отчете Минюста отмечается, что меры, введенные на территории РФ, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты столичного правительства, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
Москва 24 05 июня в 16:17
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Армия и оружие
Эксперт: Россия не может отслеживать атомные подводные лодки США
URA.Ru 05 июня в 14:05
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23