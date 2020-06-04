За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

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