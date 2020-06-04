Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

Rambler News Service04 июня в 03:40

За сутки в России зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, 169 человек скончались

ЯмалPRO04 июня в 03:37

Смерть от коронавируса и прирост заболевших: как COVID-19 распространяется в Ярославской области

Новости Ярославля 76.ru04 июня в 03:35
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Гаджеты

Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%

Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
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Авто

Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в июне 2020

Эксперты портала CarsWeek.ru составили на основе полученных в ходе мониторинга данных, составили ТОП-5 наиболее дешевых автомобилей в России в этом году в июне.
Pnzdrive 06:02
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Гаджеты

Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080.
Чемпионат вчера в 15:49
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Культура

Алла Пугачева получила «Золотой Орфей» 45 лет назад

На конкурсном выступлении Пугачева запуталась в текст песни, но теперь это осталось милым артефактом истории.
Московский Комсомолец 07:28
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые изображения и дата выхода

Astera 07:55
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Космос

Существование оси зла во Вселенной доказано

Стоит отметить, что препринт статьи, доказывающей существование оси зла, пока не прошел рецензирование.
TV BRICS 12:00
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Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей

Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
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Здоровье

В Японии предупредили о второй волне коронавируса

По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Культура

Михаил Галустян снял новый клип с участием Гудкова

Известный российский комик Михаил Галустян снял новый клип с участием Гудкова.
Evo-rus.com 10:42
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 06:49
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Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Общество

NILETTO призвал голосовать за поправки в Конституцию

Известный исполнитель в стиле рэп Данил Прытков рассказал россиянам о необходимости голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.
Политическая Экспертиза 10:09
2
Здоровье

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 11:24
7
Политика

Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Эхо Москвы 05 июня в 03:04
3
Происшествия

Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Российская газета 09:11
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Авто

Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг.
SpeedMe 02:09
21
Общество

Впервые за 3 месяца в Японии не зафиксировано смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Японии не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, 7 мая сообщает Минздрав страны.
ИА Красная Весна 11:09
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Политика

Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
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Кино

Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»

Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Общество

Минюст подтвердил законность указов Собянина

В отчете Минюста отмечается, что меры, введенные на территории РФ, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты столичного правительства, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
Москва 24 05 июня в 16:17
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Армия и оружие

Эксперт: Россия не может отслеживать атомные подводные лодки США

URA.Ru 05 июня в 14:05
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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