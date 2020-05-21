За минувшие сутки на территории России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

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