Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом
За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек. Общее число вылеченных составляет 131 129 человек.
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В России за сутки зарегистрировали 8599 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России24 мая в 04:08
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