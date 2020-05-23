Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом

За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек. Общее число вылеченных составляет 131 129 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России за сутки выявлено 8915 заразившихся коронавирусом, всего — 362 342

Коммерсантъ03:37

В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

РБК23 мая в 04:27

За минувшие сутки в России выявлено 9,4 тысячи заболевших коронавирусом, умерли 139 человек

ЯмалPRO23 мая в 03:35

В Самарском регионе зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса

ГТРК Самара23 мая в 03:50

За сутки выявили больше 9 тысяч заражённых ковидом

Readovka.ru23 мая в 03:39

В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

Дождь23 мая в 03:36

В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса

Радио 123 мая в 04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика

Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля.
Известия 08:04
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com вчера в 10:34
64
Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
8
Транспорт

В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву

Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
46
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
46
Здоровье

В Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом

В Забайкальском крае непрерывно растет коэффициент заражения коронавирусной инфекцией и составляет 1,6. Снятие ограничений должно начаться после снижения этого значения до единицы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 04:05
25
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
595
Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов

Родной город 06:01
3
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Игры

The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
4
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
31
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Флешмоб с хештегом #безопаснеевсалоне для социальных сетей запустила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК), рассказал РБК основатель имидж-лаборатории «Персона» и член совета АПИК Игорь Стоянов.
РБК вчера в 15:37
12
Общество

Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
26
Общество

Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение «Социальный мониторинг»

Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам.
Российская газета 06:23
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
4
Футбол

Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо

Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 05:48
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
407
Наука

Подтвержден еще один способ передачи коронавируса

Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
7
Гаджеты

Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv вчера в 03:22
34
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Происшествия

Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

Интерфакс 08:17
Общество

Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные

Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
32
Политика

В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию

Отказ США финансировать ВОЗ глубоко скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами, в том числе с пандемией коронаврирсуа, заявил РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.
РИА Новости 06:32
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
238
Общество

Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников

Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
571
Футбол

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
3
Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины на рыбалке

Двое мужчин, военнослужащие батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого, находились в беседке, где ужинали до начала стрельбы все приезжие и сам Захаренко.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
44
Армия и оружие

Шойгу заявил о планах провести в конце августа международный форум «Армия»

Министерство обороны РФ готовится провести форум "Армия", Армейские международные игры и стратегические учения "Кавказ-2020", сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс 08:23
ещё по теме
Главное