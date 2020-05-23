За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек. Общее число вылеченных составляет 131 129 человек.

В России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом

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