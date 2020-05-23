Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 8 915 заболевших коронавирусом
За все время пандемии в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Также за сутки из больниц выписали 12 331 человек. Общее число вылеченных составляет 131 129 человек.
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Политика
Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля.
Известия 08:04
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Транспорт
В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву
Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru.
RT на русском вчера в 12:18
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Здоровье
В Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом
В Забайкальском крае непрерывно растет коэффициент заражения коронавирусной инфекцией и составляет 1,6. Снятие ограничений должно начаться после снижения этого значения до единицы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 04:05
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов
Родной город 06:01
Общество
Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Флешмоб с хештегом #безопаснеевсалоне для социальных сетей запустила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК), рассказал РБК основатель имидж-лаборатории «Персона» и член совета АПИК Игорь Стоянов.
РБК вчера в 15:37
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение «Социальный мониторинг»
Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам.
Российская газета 06:23
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 05:48
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Наука
Подтвержден еще один способ передачи коронавируса
Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv вчера в 03:22
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Политика
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию
Отказ США финансировать ВОЗ глубоко скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами, в том числе с пандемией коронаврирсуа, заявил РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.
РИА Новости 06:32
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Футбол
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Происшествия
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины на рыбалке
Двое мужчин, военнослужащие батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого, находились в беседке, где ужинали до начала стрельбы все приезжие и сам Захаренко.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие
Шойгу заявил о планах провести в конце августа международный форум «Армия»
Министерство обороны РФ готовится провести форум "Армия", Армейские международные игры и стратегические учения "Кавказ-2020", сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс 08:23