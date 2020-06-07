Коронавирус
ТАССВ России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru вчера в 03:56
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 05 июня в 04:23
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Здоровье
За сутки на Ямале выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом
На Ямале за сутки, по информации на 5 июня, выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщил окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал 05 июня в 04:13
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Технологии
IT-эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон
Специалист дал интервью агентству "Прайм" и рассказал, почему смартфоны требуют установки антивируса.
Политическая Экспертиза 04:23
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Футбол
Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Технологии
Новое расследование: в Китае давно знали о заразности смертельного коронавируса
Появились новые данные о том, что китайские ученые знали, что вирус смертельно опасен и «заразен» до того, как официальные лица страны сообщили миру о «загадочной» вспышке.
Московский Комсомолец 04:01
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Политика
Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки
С самого начала даже в самой Чехии этот скандал вызывал много вопросов, в том числе и к руководству Беспеки.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Авто
Audi RS Q8 получил 1001-сильный мотор
Стандартная версия Audi RS Q8, фактически, не нуждается в улучшении технических характеристик, так как эстетичный кроссовер уже обладает 4,0-литровым твин-турбированным двигателем с восьмью цилиндрами, мощность которого равна 591 л.с. и 800 Нм.
Car.ru 05 июня в 03:43
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс вчера в 17:35
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41