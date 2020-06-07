Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

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