Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994. Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364).
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Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
Политика
Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Аргументы и Факты 07:19
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Происшествия
«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США
Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
RT на русском 05:27
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Авто
Nissan презентовал электрокроссовер Ariya
Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Фигурное катание
Тутберидзе вернулась в Россию из США
Москва, 1 июня 2020, 14:36 — REGNUM Из США в Россию вернулась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
REGNUM 07:36
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Здоровье
Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области
Бизнес-новости в Кирове 07:39