Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994. Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364).
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В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:36

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве снизился до 2297

Национальная служба новостей03:52

Оперштаб: 9,04 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 162 умерших

Интерфакс - Россия03:38

Оперштаб: прирост заболевших превысил 9 тысяч человек

Вести.Ru04:02

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 35 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 тыс. 297 - в Москве

Агентство Москва03:35

В России зафиксировали 9035 новых заражений коронавирусом

Новая газета03:35

В России выявили 9035 новых случаев заражения COVID-19

Профиль03:56
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
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Политика

Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Аргументы и Факты 07:19
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Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Происшествия

«У нас есть право бороться»: спортсмены за и против беспорядков в США

Во многих городах ввели комендантский час, а по всему миру темнокожие спортсмены высказываются относительно случившегося.
МК-Спорт 07:35
Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

RT на русском 05:27
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Здоровье

В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов

В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
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Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Авто

Nissan презентовал электрокроссовер Ariya

Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM вчера в 17:00
3,7K
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
1
Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Шоу-бизнес

Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
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Фигурное катание

Тутберидзе вернулась в Россию из США

Москва, 1 июня 2020, 14:36 — REGNUM Из США в Россию вернулась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
REGNUM 07:36
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
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Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Гаджеты

В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
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Здоровье

Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области

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Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

РИА Новости 08:00
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