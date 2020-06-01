Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994. Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364).

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

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