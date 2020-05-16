«За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 272 043.

В России за сутки выявили 9200 случаев заболевания коронавирусом

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 13

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 308

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 2,6K

Хоккей Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс» Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.

Общество Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник. 1

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 177

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 379

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 808

Хоккей TSN представил символическую сборную Канады всех времён Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времён.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 896

Технологии В первом квартале 2020 года геймеры из США потратили больше 10 млрд долларов По подсчётам аналитической фирмы NPD Group, в первом квартале 2020 года геймеры из США потратили рекордные 10,86 млрд долларов.

Общество МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди. 617

Армия и оружие Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. 21

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 2,1K

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 110

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.