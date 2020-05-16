Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 9200 случаев заболевания коронавирусом
«За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 272 043.
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Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» начала финальные испытания
После тестов АПЛ передадут ВМФ России. Атомная подлодка "Князь Владимир" начала финальные испытания.
Piter.tv 13 мая в 03:01
Хоккей
Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.
RT на русском 01:44
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник.
РБК 00:56
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Хоккей
TSN представил символическую сборную Канады всех времён
Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времён.
Чемпионат 03:50
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Технологии
В первом квартале 2020 года геймеры из США потратили больше 10 млрд долларов
По подсчётам аналитической фирмы NPD Group, в первом квартале 2020 года геймеры из США потратили рекордные 10,86 млрд долларов.
Игромания.ру 03:10
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Космос
НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты
AstroNews.ru 13 мая в 16:07
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости вчера в 17:37
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:46
Общество
Число новых случаев коронавируса за сутки в России стало самым низким с 1 мая
Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее.
Вести.Ru 04:15
Хоккей
Строительство «Арены Омск» может сорваться
В Омске строительство "Арены Омск" из-за ситуации с коронавирусом может сорваться.
Пишет Омск вчера в 11:11