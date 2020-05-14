Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9974, до 252 245. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне сообщалось о 10 028 случаях коронавируса.

За сутки в России выявлено 9974 случая коронавируса

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