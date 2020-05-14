Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 9974 случая коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9974, до 252 245. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне сообщалось о 10 028 случаях коронавируса.
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Общество
Минфин США попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обратилось в суд округа Колумбия с просьбой прекратить рассмотрение иска Олега Дерипаски о снятии с него санкций.
Право.ру 04:41
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Футбол
Виллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезон
Вингер «Челси» Виллиан рассказал, что не все в АПЛ поддерживают идею уже сейчас возобновить чемпионат.
LiveSport.ru 01:55
Шоу-бизнес
Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Дни24 15 мая в 08:44
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15 мая в 05:17
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Происшествия
Во Владимире сгорел склад с медицинскими отходами
По фотографиям с места происшествия видно, что склад был набит доверху медицинскими отходами.
Владимирские ведомости 04:34
Политика
Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik вчера в 11:04
Происшествия
В Москве поезд насмерть сбил мужчину
Мужчина погиб, попав под поезд в Москве, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 04:16
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Общество
Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
Общество
В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса
За прошлые сутки на Среднем Урале выявили 160 новые случаев заражения коронавирусной инфекции.
ФедералПресс 03:38
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Кино
Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона
16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Общество
На Кубани уволили судью-«супертёлочку»
Труд 15 мая в 10:29
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Происшествия
В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек.
Lenta.ru 00:27
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
РИА Новости вчера в 22:47
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe вчера в 03:31
Общество
Во Владимирской области еще 81 человек заразился коронавирусом
По данным на утро 17 мая, во Владимирской области зарегистрировали 1738 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 03:06
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15 мая в 15:16