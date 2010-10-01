Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки увеличилось еще на 9268 и достигло 405843 человек.

В России за сутки выявили 9268 новых случаев заражения коронавирусом

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