В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего новых случаев зарегистрировано по-прежнему в Москве, Московской области и Петербурге.

В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса

Хоккей Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика). 1

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 125

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 567

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 529

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,4K

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 118

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 675

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик. 24

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 27

Здоровье Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины. 64

Экономика Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество. 2

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Общество Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной Пекин, 22 мая 2020, 23:36 — REGNUM В Китайской Народной Республике первая вакцина от коронавируса, которая прошла первую фазу клинических испытаний, была признана безопасной.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 955

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Общество США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний Американский Сенат единогласно высказался в пользу законопроекта, который затруднит некоторым китайским компаниям размещение акций на биржах в США — по нему иностранные компании, акции которых торгуются в США, обязаны будут сообщать, если долей в них владеют правительства тех или иных стран. 2