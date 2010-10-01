Общество
Афиша DailyВ России за сутки выявили 9434 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего новых случаев зарегистрировано по-прежнему в Москве, Московской области и Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020: 9434 человека заразились за сутки
Комсомольская правда03:57
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Русская Планета вчера в 03:29
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport вчера в 01:15
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Здоровье
Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает
Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Культура
Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова
Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
Культура
Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
Общество
Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной
Пекин, 22 мая 2020, 23:36 — REGNUM В Китайской Народной Республике первая вакцина от коронавируса, которая прошла первую фазу клинических испытаний, была признана безопасной.
REGNUM вчера в 16:36
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о вердикте врачей: «Вероятность выжить была 5%»
Вероятность выжить была всего 5%, ведь у Бабкиной были поражены 80% легких. Также Бабкина рассказала, что коронавирусом переболел ее сын.
Московский Комсомолец 03:35
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
Попытка диверсии в Карабахе: ВС Азербайджана понесли потери
Sputnik Армения 04:22
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Общество
США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний
США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний Американский Сенат единогласно высказался в пользу законопроекта, который затруднит некоторым китайским компаниям размещение акций на биржах в США — по нему иностранные компании, акции которых торгуются в США, обязаны будут сообщать, если долей в них владеют правительства тех или иных стран.
Коммерсантъ 21 мая в 07:46
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН 21 мая в 17:32
Экономика
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM вчера в 03:16