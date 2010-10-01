Общество

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 9434 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего новых случаев зарегистрировано по-прежнему в Москве, Московской области и Петербурге.
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В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса

Афиша Daily03:55

В России выявили 9 434 случая коронавируса за сутки

iReactor04:08

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020: 9434 человека заразились за сутки

Комсомольская правда03:57

За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев заражения коронавирусом

Деловое.ТВ04:46

Плюс 353: рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в Ростовской области

Регион online03:47

В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19

Аргументы недели03:43

В России выявлено менее девяти тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

ПолитРоссиявчера в 03:42
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Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Русская Планета вчера в 03:29
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Хоккей

Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках

Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport вчера в 01:15
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
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Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
1,1K
Здоровье

Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает

Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,4K
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

РИА Новости 04:10
Культура

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
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Культура

Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»

Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
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Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
24
Происшествия

В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
27
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
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Здоровье

Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом

Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
64
Экономика

Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
2
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
64
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
1,1K
Общество

Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной

Пекин, 22 мая 2020, 23:36 — REGNUM В Китайской Народной Республике первая вакцина от коронавируса, которая прошла первую фазу клинических испытаний, была признана безопасной.
REGNUM вчера в 16:36
Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о вердикте врачей: «Вероятность выжить была 5%»

Вероятность выжить была всего 5%, ведь у Бабкиной были поражены 80% легких. Также Бабкина рассказала, что коронавирусом переболел ее сын.
Московский Комсомолец 03:35
3
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Армия и оружие

Попытка диверсии в Карабахе: ВС Азербайджана понесли потери

Sputnik Армения 04:22
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Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Общество

США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний

США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний Американский Сенат единогласно высказался в пользу законопроекта, который затруднит некоторым китайским компаниям размещение акций на биржах в США — по нему иностранные компании, акции которых торгуются в США, обязаны будут сообщать, если долей в них владеют правительства тех или иных стран.
Коммерсантъ 21 мая в 07:46
2
Авто

ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения

"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
7
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН 21 мая в 17:32
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Экономика

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM вчера в 03:16
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