Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки COVID-19 заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений. Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек.
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Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

Deita.ru04:45

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

RT на русском04:44

В России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 03:37

В России выявили 7 933 новых случая заражения коронавирусом

Моя Москва.онлайнвчера в 04:13

В России за сутки выявили 7933 новых случая коронавируса

News.ruвчера в 03:38

В России зарегистрировано 7933 новых случая заражения COVID-19

Профильвчера в 04:27

В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом

РЕН ТВвчера в 03:36
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Общество

Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
16
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Российская газета 09:32
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Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Lenta.ru 12:18
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 12:03
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
22
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
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Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
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Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Авто

Новый Nissan X-Trail сохранит атмосферный мотор

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 12:28
Футбол

ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»

Ранее стало известно, что из-за пандемии было принято решение перенести розыгрыш чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
Vprognoze.ru 12:08
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:33
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Общество

В Петербурге поймали 11 нарушителей, гулявших в парках

Сегодня, 2 мая, в ходе рейда сотрудники комитета по вопросам законности поймали в Московском парке Победы и Удельном парке 11 человек.
АБН 12:22
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
5
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
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Авто

Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
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Автоспорт

Дэймон Хилл: «После гибели Сенны гонку в Имоле не стоило возобновлять»

Оглядываясь назад могу сказать, что гонку не стоило возобновлять.
Sports.ru вчера в 04:27
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Музыка

«Первый канал» покажет «Евровидение-2020» в онлайн-формате

Всего же "Евровидение-2020" покажут в 46 странах. Конкурс "Евровидение" 2020 года проходит под названием "Европа зажигает свет".
Территория новостей вчера в 03:56
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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