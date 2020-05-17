За весь период распространения коронавируса умер 2631 человек. Напомним, что за предыдущие сутки в России выявили 9200 новых случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд суточный прирост заболевших держится ниже 10 тысяч человек.

За сутки в России выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом

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