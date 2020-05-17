Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургЗа сутки в России выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом
За весь период распространения коронавируса умер 2631 человек. Напомним, что за предыдущие сутки в России выявили 9200 новых случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд суточный прирост заболевших держится ниже 10 тысяч человек.
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Общество
Минобрнауки прокомментировало письмо студентов МГУ о домогательствах
Rambler News Service 15 мая в 12:45
Фигурное катание
Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
Футбол
«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Беларуси
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Рух» — «Смолевичи».
Чемпионат 05:00
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Роспотребнадзор надеется на открытие сезона отпусков в России
Решение будет приниматься в зависимости от распространения коронавирусной инфекции по России и количеству заболевших, отметила Попова в своем интервью каналу «Россия 1». Пока же глава ведомства лишь называет открытие сезона большой и правильно надеждой.
RuNews24.ru 03:39
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37
Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Наука
Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу «княжны»
Наибольшее внимание привлекла гробница, расположенная рядом с этим курганом и датируемая концом V века до н.э. Она была прямоугольной.
Российская газета 15 мая в 11:23
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru 08:13
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Общество
Часть ограничений в Воронежской области снимут уже завтра
В Воронежской области завтра, 18 мая, стартует первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:37
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Газета.Ru вчера в 07:40
Наука
Ученые обнаружили у летучих мышей инфекцию, похожую на коронавирус
Собака.ru вчера в 10:31
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Происшествия
В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП
Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 09:13
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Политика
США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников
Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции.
Коммерсантъ 15 мая в 13:31
Футбол
Кьеллини: «После разговора с Сарри нужно принимать душ»
Маурицио Сарри возглавил «Ювентус» в 2019 году после одного сезона работы в «Челси».
Евро-футбол.ру 08:57
Авто
УАЗ модернизировал систему контроля качества
Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
Автоновости дня вчера в 14:35
Авто
Volkswagen Golf, Passat и Polo могут покинуть мировой рынок
Автомобильный рынок немецкого производителя Volkswagen могут покинуть модели Golf, Passat и Polo.
NewInform 08:13
Происшествия
В Липецкой области за сутки 49 человек заболели, 1 умер
Напомним, как сообщал ранее оперативный штаб региона, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com вчера в 07:10
Игры
Unreal Engine 5 сможет стабильно работать на видеокартах RTX 2080 в качестве 1440p
Разработчики заявили, что демо представленное на PS5 можно также запустить на игровом компьютере с видеокартой GeForce RTX 2080.
ITZine.ru 04:35
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Культура
В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон
RuNews24.ru 04:10
Общество
Названы возможные сроки возобновления международных полетов
Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом международные перелеты будут возобновлены.
Pravda.Ru вчера в 07:40