Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЗа сутки в России выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом

За весь период распространения коронавируса умер 2631 человек. Напомним, что за предыдущие сутки в России выявили 9200 новых случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд суточный прирост заболевших держится ниже 10 тысяч человек.
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В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом

RT на русском03:43

В России за сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:43

В России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом

Парламентская газета03:36

За сутки в России выявили 9709 новых случаев COVID-19

Известия03:36

В России за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом

ФедералПресс03:50

За сутки в России выявили больше девяти тысяч новых случаев коронавируса

RZN.infoвчера в 03:47

В России за сутки зафиксировано 9 200 случаев заражения коронавирусом

Говорит Москвавчера в 03:41
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Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
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Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
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Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Газета.Ru 02:37
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Общество

В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
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Кино

Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Актуальные Новости 00:49
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Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
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Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
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Здоровье

В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом

Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

В перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке говорится, что необходимо сохранить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Краснодарские известия вчера в 03:11
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Авто

Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
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Общество

В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Единоборства

Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

FightTime.ru вчера в 01:17
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Музыка

Уилл Феррелл принял участие в «Евровидении»

Первую песню из комедии "Евровидение" ("Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga") представил Netflix 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 08:03
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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Здоровье

В Нижегородской области выявлено 5903 случая заражения коронавирусом

Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по числу официально выявленных случаев заражения.
АПН - Нижний Новгород 15 мая в 04:46
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Кино

Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине

Культуромания 14 мая в 15:11
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Общество

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
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Армия и оружие

Из Сербии вернулись российские военные специалисты

Москва, 16 мая 2020, 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 11:03
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