По данным оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировали 10 633 случая коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

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