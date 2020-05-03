Общество
The Penza PostВ России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса
По данным оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировали 10 633 случая коронавирусной инфекции.
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В России за сутки выявлено более 9 тыс новых случаев заражения коронавирусом
Sibnovosti.ruвчера в 05:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
Российская газета 02:50
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
В Москве, как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 5948 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:44
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 01 мая в 08:39
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
Видео создано с использованием данных со спутника ICESat-2, показавшего изменения покрытия льда за последние 16 лет.
Lenta.ru 03:59
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Башаров встретился с биологическим отцом в студии НТВ
Марат Башаров всего один раз разговаривал со своим биологическим отцом. Это произошло, когда будущий артист еще был студентом.
НТВ вчера в 15:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
РПЦ призывает ввести запрет на аборты во время пандемии коронавируса
В РПЦ призвали ввести мораторий на аборт во время пандемии коронавирусной инфекции.
Горобзор.ру 01:12
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Здоровье
На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть пятилетний ребенок из Крымска.
Кубань 24 03:47
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Общество
Где в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
В пятницу, 1 мая, региональный оперативный штаб сообщает о 25 новых подтвержденных случаях заражения в Самарской области.
ГТРК Самара 01 мая в 03:57
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская помирилась с Птахой перед финалом «Последнего героя»
StarHit.ru 01 мая в 03:00
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 75 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 75 человек.
Уральский меридиан 03:33
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55