В России за сутки выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 4870 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах.В источнике
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В России за сутки выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса
Газета Кемерова21 августа в 03:35
За последние сутки в России зарегистрировано 4 870 заболевших новой коронавирусной инфекцией
ГТРК Мурман21 августа в 05:23