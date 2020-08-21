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Газета Кемерова
Газета Кемерова

В России за сутки выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 4870 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах.В источнике
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TV BRICS

В России выявлено 4 852 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS05:02
Газета Кемерова

В России за сутки выявили более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова21 августа в 03:35
Авторадио

В России выявлен 4 921 новый случай коронавируса

Авторадиовчера в 04:41
ГТРК Мурман

За последние сутки в России зарегистрировано 4 870 заболевших новой коронавирусной инфекцией

ГТРК Мурман21 августа в 05:23
Life.ru

Ещё 4870 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

Life.ru21 августа в 03:35
Глас Народа

В России на 23 августа выявлено 4 852 новых случая коронавируса

Глас Народа03:45
ТВ Центр

Еще 4870 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

ТВ Центр21 августа в 03:34

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыт спустя 500 лет

Благодаря современной науке ученые из Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI) раскрыли смысл рисунка известного изобретателя и художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи спустя 500 лет.
МедиаПоток21 августа в 04:14
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ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъвчера в 06:46
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
1,9K

Батискаф «Витязя», опустившийся в Марианскую впадину, будет доработан

Руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко на форуме «Армия-2020» заявил, что аппарат будут превращать в «подводный космический корабль», куда поставят дополнительное оборудование.
Аргументы и Факты05:19