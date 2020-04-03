Коронавирус
Российская газетаВ России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Больше всего прибавилось в Москве - 448 человек.
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Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Культура
Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии
В этом году жюри отбирало шорт-лист из 124 произведений, переведенных с 30 языков. Обладатель премии за 2020 год будет назван 19 мая.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала фото с синяком под глазом
Сегодня Кожевникова огорошила поклонников неоднозначным снимком.
Экономика
Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5-2% ВВП
Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Москвы одобрили введение штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля
Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Происшествия
Трое заболевших коронавирусом тюменцев не были за рубежом
Среди заболевших есть и пожилые люди, которые находятся в тяжелом состоянии.
Политика
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Общество
Прилетевших из Москвы и Питера в Новосибирск отправят на карантин
В регионе по-прежнему официально зарегистрировано 10 случаев заражения.
Общество
Подписан указ президента об оплачиваемых выходных до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями
Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса
Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
Транспорт
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина
Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.