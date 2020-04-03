Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Больше всего прибавилось в Москве - 448 человек.
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В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

РИА Новости06:50

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

РБК03:34

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Life.ru03:30

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Российская газета03:33

3 апреля: в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса, 4 человека умерли

Весьма03:30

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

RT на русском03:48

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за четыре тысячи

Интерфакс03:35
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Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр вчера в 15:12
Экономика

Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Комсомольская правда вчера в 17:15
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Культура

Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии

В этом году жюри отбирало шорт-лист из 124 произведений, переведенных с 30 языков. Обладатель премии за 2020 год будет назван 19 мая.
Аргументы и Факты вчера в 11:23
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом

В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».
РБК 07:29
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опубликовала фото с синяком под глазом

Сегодня Кожевникова огорошила поклонников неоднозначным снимком.
Вокруг ТВ 07:28
Экономика

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5-2% ВВП

Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП.
Коммерсантъ 08:14
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Власти Москвы одобрили введение штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции.
Московский Комсомолец вчера в 08:27
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля

Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Коммерсантъ 07:24
Армия и оружие

Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБК 06:32
Происшествия

Трое заболевших коронавирусом тюменцев не были за рубежом

Среди заболевших есть и пожилые люди, которые находятся в тяжелом состоянии.
Муксун.fm 05:36
Политика

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
РИА Новости 05:58
Экономика

Батурина обошла Бакальчук в списке богатейших женщин России

BFM.ru 05:40
Происшествия

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием

АиФ Челябинск 02:02
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Телеканал ОТВ 01:03
Общество

Прилетевших из Москвы и Питера в Новосибирск отправят на карантин

В регионе по-прежнему официально зарегистрировано 10 случаев заражения.
Тайга.инфо 05:42
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Взгляд.ру 05:55
Общество

Подписан указ президента об оплачиваемых выходных до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
BFM.ru вчера в 10:34
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса

Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
РИА Новости 06:31
Транспорт

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:06
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина

Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч.
Российская газета 05:49
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
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