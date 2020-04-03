В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Больше всего прибавилось в Москве - 448 человек.

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Культура Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии В этом году жюри отбирало шорт-лист из 124 произведений, переведенных с 30 языков. Обладатель премии за 2020 год будет назван 19 мая.

Здоровье В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом В Саратовской области умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, передает региональный «Саратов 24».

Политика В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.

Политика ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.

Здоровье Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.

Транспорт РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса «Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч.