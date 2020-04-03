За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли. Об этом сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах.

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

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