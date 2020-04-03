Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли. Об этом сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах.
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Общество
Главный инфекционист ФМБА раскрыл главную «цель» коронавируса
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что новый коронавирус CoVid-19 по аналогии с другими инфекциями не направлен на уничтожение человека.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса
Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
Здоровье
В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса
В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Общество
Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Общество
Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках
Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Происшествия
В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро
У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Лещенко рассказал о своём самочувствии
Общество
Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Космос
Curiosity, 2722-2723 день: Забираем остатки породы
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.