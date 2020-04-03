Коронавирус

РБКРБКВ России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли. Об этом сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

RT на русском03:48

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

РБК03:34

Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к трем тысячам

Lenta.ru03:35

В России выявлен ещё 601 заболевший коронавирусом

News.ru03:31

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Life.ru03:30

В России выявили 601 новый случай коронавируса

Эхо Москвы03:30

В России за сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом

Известия03:34
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество

Главный инфекционист ФМБА раскрыл главную «цель» коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что новый коронавирус CoVid-19 по аналогии с другими инфекциями не направлен на уничтожение человека.
Московский Комсомолец 01:56
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней

"Пока угроза распространения вируса и начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 06:27
Политика

Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru вчера в 10:37
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32 российских регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа коронавируса сообщили, что за последние сутки в России выявили 601 случай заболевания COVID-19 в 32 регионах страны.
РИА Новости 05:13
Здоровье

В Алтайском крае уволились два врача, испугавшись коронавируса

В Алтайском крае составили списки врачей, которых будут привлекать для лечения больных с коронавирусом.
Толк 03:18
Общество

Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
Парламентская газета 03:56
Общество

Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках

Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
Вечерняя Москва 03:26
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
Происшествия

В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро

У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
Российская газета 03:18
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

Лещенко рассказал о своём самочувствии

RT на русском 06:13
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Космос

Curiosity, 2722-2723 день: Забираем остатки породы

AstroNews.ru 06:08
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° 06:00
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:57
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Ридус вчера в 19:11
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