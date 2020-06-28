По данным оперштаба, с начала пандемии COVID-19 в России заразились 634 тыс. 437 человек. При этом выздоровели уже более 399 тыс. пациентов, а умерли – 9073. Отметим, что больше всего зараженных насчитывается в Москве – более 220 тыс. человек.

В России за сутки выявили более 6,7 тыс. случаев коронавируса

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