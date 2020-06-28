Коронавирус
АБНВ России за сутки выявили более 6,7 тыс. случаев коронавируса
По данным оперштаба, с начала пандемии COVID-19 в России заразились 634 тыс. 437 человек. При этом выздоровели уже более 399 тыс. пациентов, а умерли – 9073. Отметим, что больше всего зараженных насчитывается в Москве – более 220 тыс. человек.
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В России за сутки зафиксировали менее 7 тыс. случаев выявления коронавируса
Rambler News Service26 июня в 03:48
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Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета 26 июня в 14:55
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
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Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»
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РБК 09:01
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Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 26 июня в 06:24
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума.
РИА Новости 09:10
Общество
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Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом.
ToDay News Ufa вчера в 02:36
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Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возвращении Гончаренко в клуб
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возвращении к работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 08:58
Политика
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Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 26 июня в 05:43
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Футбол
В Волжском на месте сгоревшего стадиона построят футбольный манеж
Футбольный манеж разместится на улице Набережная, где летом 2018 года сгорели строения расположенного здесь стадиона.
Высота 102 09:20
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14