InkazanВ России за сутки выявили более 7,5 тысяч заболевших коронавирусомЗакC.Ру3ЗакC.РуРБКInkazanБолее 20 тысяч случаев оказались смертельными. В Москве накануне подтвердилось более 1,7 тысяч случаев заболевания. Почти половину пациентов госпитализировали.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииВ России за сутки выявили более 7,5 тысяч заболевших коронавирусомInkazan05:15В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19РБК05:06Коронавирус выявлен у более 7 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 224 заболевшихЗакC.Рувчера в 03:47Показать все источники