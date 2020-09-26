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Inkazan
Inkazan

В России за сутки выявили более 7,5 тысяч заболевших коронавирусом

Более 20 тысяч случаев оказались смертельными. В Москве накануне подтвердилось более 1,7 тысяч случаев заболевания. Почти половину пациентов госпитализировали.В источнике
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Inkazan

В России за сутки выявили более 7,5 тысяч заболевших коронавирусом

Inkazan05:15
РБК

В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19

РБК05:06
ЗакC.Ру

Коронавирус выявлен у более 7 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 224 заболевших

ЗакC.Рувчера в 03:47
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Новый концепт Great Wall сделали похожим на «Волгу»

Как видно на снимках, новый концепт Great Wall выполнен в кузове седан, в экстерьере много хромированных элементов, узкие «противотуманки», отсутствуют средние оконные стойки, «утопленные» ручки на дверях.
Car.ru02:05