Коронавирус
Мойка78В России за сутки выявили более 8,8 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 835 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Из числа новых заболевших 36,2% не имели клинических проявлений заболевания.
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Оперштаб: за минувшие сутки в России зафиксировано более 8 тысяч случаев COVID-19
Экономика сегодня03:53
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Общество
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В Нижегородской области в ДТП погибли три человека
В Балахнинском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП, в результате которого три человека погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
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Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
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Армия и оружие
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Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
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Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
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Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
ФАН вчера в 19:20
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
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Путин прокомментировал беспорядки в США
В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
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Трамп анонсировал гиперзвуковую ракету с точностью попадания до 35 см
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
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Рыбий жир поможет в лечении клинической депрессии
Специалисты считают, что в будущем их исследование дает ученым возможность понять работу мозга лучше, а также разобраться в особенностях разной реакции человеческого организма на медикаментозное лечение депрессии.
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Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
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Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
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За последние несколько лет логотип AMD Radeon получил многочисленные изменения, хотя чаще всего они были небольшими и связанными с изменением упаковки или с новыми сериями продуктов.
Игромания.ру 07:29
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
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Коммерсантъ 04:52
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54