За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 835 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Из числа новых заболевших 36,2% не имели клинических проявлений заболевания.

В России за сутки выявили более 8,8 тыс. случаев коронавируса

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