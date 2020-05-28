В России зарегистрировали 8338 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции. Общее число случаев коронавируса, выявленных в России за весь период наблюдений, возросло до 370 680.

В России выявили 8338 новых случаев коронавируса за сутки

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