Коронавирус
ФАНВ России выявили 8338 новых случаев коронавируса за сутки
В России зарегистрировали 8338 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции. Общее число случаев коронавируса, выявленных в России за весь период наблюдений, возросло до 370 680.
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В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Газета Кемеровавчера в 03:55
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Футбол
В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»
Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру вчера в 07:37
Общество
Глава Рособрнадзора — РБК: «Вип-пункты проведения ЕГЭ не обсуждаются»
В интервью РБК временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как ведомство будет обеспечивать безопасность участников ЕГЭ.
РБК 06:28
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза собирается разводиться с мужем
Discover24 04:41
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 26 мая в 03:07
Общество
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
В Самарской области рассказали о смерти 31-летней женщины с COVID-19
Самара, 28 мая 2020, 11:12 — REGNUM 31-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области.
REGNUM 04:12
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Общество
Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.
Коммерсантъ 06:28
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Речь идет о его возвращении к роли Кларка Кента, являющегося Суперменом. Об этом сообщается в издании Deadline.
iReactor 05:19
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Кино
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо
Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Российская газета 06:00
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
Пино, покорившая сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова, предпочитает наряды без изысков.
RuNews24.ru 25 мая в 23:42
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Политика
Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision вчера в 04:51
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52