Коронавирус

ФАНФАНВ России выявили 8338 новых случаев коронавируса за сутки

В России зарегистрировали 8338 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции. Общее число случаев коронавируса, выявленных в России за весь период наблюдений, возросло до 370 680.
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В России выявили 8,3 тысячи зараженных коронавирусом за сутки

Государственные Вести06:00

В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Газета Кемеровавчера в 03:55

В России за сутки выявили более 8 тысяч пациентов с коронавирусом

The Penza Post04:28

В Петербурге за сутки выявили почти 400 новых случаев коронавируса

78.ru03:37

В России за сутки выявлен 8371 новый случай коронавируса

ФАН03:41

В России выявили 8371 новый случай коронавируса

Газета.Ru05:20
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Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру вчера в 07:37
2
Общество

Глава Рособрнадзора — РБК: «Вип-пункты проведения ЕГЭ не обсуждаются»

В интервью РБК временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как ведомство будет обеспечивать безопасность участников ЕГЭ.
РБК 06:28
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза собирается разводиться с мужем

Discover24 04:41
25
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
1
Авто

Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 26 мая в 03:07
9
Общество

Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
3
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,7K
Общество

В Самарской области рассказали о смерти 31-летней женщины с COVID-19

Самара, 28 мая 2020, 11:12 — REGNUM 31-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области.
REGNUM 04:12
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
915
Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

Газета.Ru 05:10
Автоспорт

Всемирный совет FIA утвердил новый регламент «Формулы-1»

Вести.Ru 06:10
Общество

Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.
Коммерсантъ 06:28
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
6,8K
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Речь идет о его возвращении к роли Кларка Кента, являющегося Суперменом. Об этом сообщается в издании Deadline.
iReactor 05:19
Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
21
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,3K
Политика

Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30
68
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Кино

Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо

Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Российская газета 06:00
Шоу-бизнес

Финалистка «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

Пино, покорившая сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова, предпочитает наряды без изысков.
RuNews24.ru 25 мая в 23:42
26
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 02:57
173
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,6K
Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
123
Политика

Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision вчера в 04:51
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Здоровье

До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
9
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
55
Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
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