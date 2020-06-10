Коронавирус
КомпанияВ России за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
Отмечается, что 34,8% новых случаев не имели клинических проявлений коронавируса. За сутки от заболевания вылечились и выписались из больниц более 10 тысяч человек, а скончались — 216. Таким образом, число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 490 тысяч.
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В России за сутки снова выявили чуть менее 9000 случаев заражения коронавирусом
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