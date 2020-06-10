Общество
КомпанияВ России за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
Отмечается, что 34,8% новых случаев не имели клинических проявлений коронавируса. За сутки от заболевания вылечились и выписались из больниц более 10 тысяч человек, а скончались — 216. Таким образом, число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 490 тысяч.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Культура
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета 08 июня в 04:03
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Политика
США захотели построить ледокольный флот
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Врач оценил эффективность перчаток в борьбе с коронавирусом
Коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем, но в общественных местах следует все-таки надевать перчатки, считает главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.
РИА Новости 04:13
Хоккей
Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста»
По сведениям "СЭ", самым дорогим для клуба хоккеистом является вратарь Якуб Коварж. Голкипер получает 90 млн рублей за сезон.
Pravda.Ru 04:31
Авто
Opel показал изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:20
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС вчера в 00:07
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости 08 июня в 05:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform вчера в 06:06
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Авто
Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.
Discover24 04:26
Общество
55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
Менделеевские новости 03:46
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Еще 37 новых случаев коронавируса выявлено в Калининграде за сутки
За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 37 новых случаев коронавируса.
Каскад 08 июня в 03:37
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости 08 июня в 08:22
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
Советский спорт 01:02
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28