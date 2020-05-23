Коронавирус
Piter.tvВ России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки скончалось 139 пациентов. В России зафиксировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В России за сутки зафиксировано 9 434 новых случая заражения коронавирусом
Общественное телевидение России03:40
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Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
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Газета.Ru 07:15
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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
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Ведомости вчера в 05:14
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В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Хоккей
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Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
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Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
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Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Законопроект ограничит в правах быть избранными всех граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость на момент выборов.
Слово и Дело 07:10
Происшествия
СКР проводит обыски по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Основатель проекта Владимир Воронцов был арестован в начале мая.
Говорит Москва 06:57
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала свое лицо до пластики
Звезда удивила фанатов своей внешностью. Актриса Анна Хилькевич удивила фанатов в соцсетях неожиданным признанием.
7Дней.ру 04:45
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
В администрации района отметили, что в клинике, куда звонила девушка, работает врачебная комиссия, а проблем с нехватками экипажей скорой помощи нет.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН 01:30
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Общество
Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета
Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
РИА Новости вчера в 07:01