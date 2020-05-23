За минувшие сутки скончалось 139 пациентов. В России зафиксировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

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