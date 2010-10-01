Коронавирус
Радио 1В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3966 (42,0%)», – уточняется в сообщении. Общее количество заболевших в стране составило 335 882 (+2,9%) в 85 регионах страны.
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Политика
В «Слуге народа» потребовали объяснить поездку Яценюка в Черновицкую область
Депутаты из фракции «Слуга народа» направили обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием объяснить поездку и выступление экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкой области.
Украина.ру 07:32
Происшествия
За сутки в Крым не пропустили рекордное количество автомобилей
За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
Krym.News 08:25
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма
Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
Общество
Голикова предупредила о росте смертности россиян от коронавируса в мае
Смертность от последствий новой коронавирусной инфекции вырастет в мае.
FlashNord вчера в 08:01
Футбол
Деспотович покинул расположение «Оренбурга»
Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 06:53
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Происшествия
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело
Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
Наука
Ученые обнаружили «ген похудения»
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Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек.
Телеканал 360° вчера в 05:03
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru 07:27
Здоровье
«С оптимизацией, в принципе, заигрались»
О последствиях оптимизации медицины, отказе от ограничительных мер и будущем онлайн-форматов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Росбалт 06:41
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Общество
Мать жертвы историка Соколова прервала молчание
Рамблер вчера в 04:06