Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВ России за сутки выявили более двух тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие стуки выявлено 2186 подтверждённых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 15 770 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новые случаи заболевания зарегистрированы в 52 регионах, в том числе в Свердловской области.
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В России за сутки 24 человека умерли из-за COVID-19

АБН04:32

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось почти до 16 тыс человек

vtomske.ru03:35

В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

Коммерсантъ03:41

Сколько заболевших коронавирусом в России: за сутки 12 апреля почти 2,2 тыс новых больных

Регион online03:40

В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

News.ru03:39

Объявлены новые данные по заразившимся коронавирусом в РФ

РИА СуперОмск03:56

В России зарегистрировали 2186 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся — более 15 тысяч человек

Snob.ru03:30
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

На следующей неделе москвичей ожидает резкое похолодание.
Вечерняя Москва 05:53
Политика

Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
RT на русском 07:15
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили 5 новых случаев коронавируса

Всего в Волгоградской области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Волга-Медиа 06:16
Энергетика

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
1K
Общество

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
174
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
158
Общество

В России зафиксировали рекордное число смертей зараженных за сутки

За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:53
211
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
1,4K
Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
66
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
4,3K
Общество

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
193
Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
26
Экономика

ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
РИА Новости 06:54
2
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч

За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
14
Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
2,3K
Армия и оружие

В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием

Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
2
Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
506
Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
4
Шоу-бизнес

Сколько родные платят за лечение лежащей в коме Надежды Бабкиной

За само нахождение Бабкиной в палате повышенной комфортности родные платят в сутки по 25 тысяч рублей, сверх того приходится оплачивать лечение и процедуры.
Территория новостей вчера в 04:15
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
15
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках

Стоит отметить, что это не первый стих, в котором Шнуров высмеивает неудачные публикации Собчак в соцсетях.
Дни24 02:16
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
414
Общество

Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
2,3K
Здоровье

В Башкирии рассказали о посещении Хабировым закрытой на карантин РКБ

Уфа, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация.
REGNUM 05:49
111
Происшествия

В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом

Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 04:58
10
Футбол

Экс-тренер «Краснодара» заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии

Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.
Москва 24 вчера в 23:26
Общество

Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом

За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
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Армия и оружие

Украинское минобороны сообщило о новых случаях коронавируса в ВСУ

Количество заболевших в ВСУ выросло до 17 человек. Об этом сообщило украинское министерство обороны в Twitter.
Новостной фронт 03:44
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