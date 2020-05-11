В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса

Политика Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО. 1,6K

Экономика Правительство уточнило требования для получения субсидий Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 101

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 16

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 540

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. 73

Политика Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве. 1,1K

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 146

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Общество В России коронавирус за сутки подтвердился у 9 974 человек В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 9 974 человек в 84 регионах.

Здоровье В Челябинской области прогнозируют вторую волну коронавируса По данным на утро четверга, 14 мая, в Челябинской области подтвердили 1438 случаев коронавируса, прирост за сутки — 105. 3

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 15

Финансы ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.

Гаджеты Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Накануне виртуальной конференции Nvidia GTC 2020 глава компании Дженсен Хуанг опубликовал видеоролик, в котором он достает из духовки «самую большую в мире графическую плату» — она занимает весь противень.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Единоборства Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы. 10