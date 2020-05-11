Коронавирус
MOS.newsВ России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Космос
Новая комета SWAN приблизилась на максимальное расстояние к Земле
На максимально расстояние к Земле приблизилась новая комета, которая носит название SWAN, пишет The New York Times.
Аргументы и Факты 00:59
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Киберспорт
Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру вчера в 08:00
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12 мая в 12:30
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился у 9 974 человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 9 974 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Здоровье
В Челябинской области прогнозируют вторую волну коронавируса
По данным на утро четверга, 14 мая, в Челябинской области подтвердили 1438 случаев коронавируса, прирост за сутки — 105.
Эхо Москвы в Челябинске 06:11
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Сайнсом
Sport.ru 06:28
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля
Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС вчера в 07:07
Гаджеты
Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату
Накануне виртуальной конференции Nvidia GTC 2020 глава компании Дженсен Хуанг опубликовал видеоролик, в котором он достает из духовки «самую большую в мире графическую плату» — она занимает весь противень.
Computerworld Россия 03:20
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49