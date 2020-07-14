За сутки на территории России было зафиксировано 6 422 случаев коронавируса, из которых 628 приходится на Москву, 264 на Санкт-Петербург, 263 на Свердловскую область, 251 на Ханты-Манскийский автономный округ и 246 на Алтайский край.

В России зафиксировано 6 422 случая коронавируса за сутки

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