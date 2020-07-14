Коронавирус
Московский КомсомолецВ России зафиксировано 6 422 случая коронавируса за сутки
За сутки на территории России было зафиксировано 6 422 случаев коронавируса, из которых 628 приходится на Москву, 264 на Санкт-Петербург, 263 на Свердловскую область, 251 на Ханты-Манскийский автономный округ и 246 на Алтайский край.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ростовской области число случаев заражения коронавирусом превысило 11 тысяч
Вперёд (г. Батайск)03:57
Число новых случаев коронавируса в России почти не падает. В мире — новый печальный рекорд
Деловой квартал (Екатеринбург)13 июля в 04:14
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Хакасия-Информ 05:57
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» не может платить так, как «Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о тратах в футболе.
Спорт-Экспресс 06:50
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
Общество
Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет
Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Задержаны еще два человека из окружения губернатора Фургала
Еще два человека из окружения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны полицией по подозрению в мошенничестве.
Ридус 05:04
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:30
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Гаджеты
IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте
MobiDevices 03:15
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Происшествия
Иван Голунов требует 5 млн рублей с задержавших его полицейских
Бывшие сотрудники полиции, которые летом прошлого года задержали в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали ответчиком по иску на 5 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 07:05
Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru 06:20
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Гаджеты
AMD выпустит процессоры нового поколения Ryzen Threadripper Pro 3000
На следующей неделе корпорация AMD планирует представить новейшие процессоры Ryzen Threadripper Pro 3000, которые, по сообщениям компании, составят конкуренцию чипам Intel Xeon W.
NewInform 03:27
Наука
Ученые РФ раскрыли механизм работы природного антибиотика
Будущее России. Национальные проекты 06:30
Армия и оружие
Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX
ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News вчера в 09:35