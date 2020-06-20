Общество
Общественное телевидение РоссииВ России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах, при этом в 32,7% из них у пациентов не было клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа умер 161 пациент, число летальных случаев составило 8002 человека.
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В России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России03:56
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В Димитровграде нашли работающих с коронавирусом, Павленко требует жестких мер
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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Магазины любой площади в Подмосковье могут начинать работу с 25 июня
Ранее в Подмосковье разрешили работу строительным магазинам и магазинам площадью до 400 метров, имеющим отдельный вход.
Интерфакс - Россия вчера в 13:22
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Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса
На совещании в Доме Правительства РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ — Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина сообщила, что в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев коронавируса.
Республика Татарстан 06:38
Авто
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Автоновости дня вчера в 07:11
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
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Газета.Ru вчера в 10:29
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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Путин вручит новые госнаграды медикам, борющимся с коронавирусом
Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время наградит медиков, работающих с коронавирусными пациентами, учрежденными накануне орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, передает ТАСС .
ЗакC.Ру 07:33
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В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
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Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
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«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ вчера в 13:41
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