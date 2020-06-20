Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах, при этом в 32,7% из них у пациентов не было клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа умер 161 пациент, число летальных случаев составило 8002 человека.
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В России за сутки выявили 7889 новых случаев COVID-19

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