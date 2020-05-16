В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне прирост составлял 10 598 человек. Общее количество заболевших достигло 272 043.

В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом

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