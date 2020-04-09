Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
За сутки зафиксировано 13 летальных случаев. Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки
Комсомольская правда04:07
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