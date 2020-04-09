Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

За сутки зафиксировано 13 летальных случаев. Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
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Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости04:40

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки

Комсомольская правда04:07

В России число случаев коронавируса достигло 10 131

Собака.ru07 апреля в 03:35

Число заражённых коронавирусом в Москве составило почти 6,7 тысячи

RT на русском04:01

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

Российская газета03:45

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:45

Оперштаб: заболевших - 10 131, выздоровевших - 698, умерших - 76

Вести.Ru04:05
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С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек

В Италии за сутки выздоровело более 2 тыс. человек, это самый высокий показатель за все время эпидемии, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
БИЗНЕС Online вчера в 15:53
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Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин потребовал создать условия для возвращения обычного графика работы.
Деловое.ТВ 06:21
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Культура

Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает

Известия 07 апреля в 03:00
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Газета.Ru 11:09
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru 09:40
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
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Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Гаджеты

Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710

Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Политика

Год президентства принес Зеленскому электоральные потери

Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.
Независимая газета 12:44
Общество

Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа.
Известия 12:55
Авто

Компания Mitsubishi подняла цены на три модели в России

Что касается пикапа Mitsubishi L200, то его цена теперь увеличена на 30-60 тысяч рублей в разных версиях.
Rusargument 11:19
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Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
МР7.ру вчера в 08:32
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
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У дочери Владимира Левкина удалили раковую опухоль

Девушка перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Беда грянула, когда Вика готовилась к Новому году.
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
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Федеральные выплаты получат 1,2 тыс. астраханских медработников

Астрахань, 9 апреля 2020, 18:10 — REGNUM В астраханской области дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 1,2 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров.
REGNUM 11:10
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Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

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В своем очередном обращении губернатор Оренбургской области Денис Паслер подверг критики граждан, которые приезжают в Оренбургскую область и не соблюдают режим карантина.
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