Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
За сутки зафиксировано 13 летальных случаев. Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
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Энергетика
США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне
Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
Чиновникам Самарской области разрешили штрафовать жителей
В Самарской области расширен список ведомств, которые будут следить за тем, как жители региона соблюдают режим самоизоляции.
Политика
МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17
Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек
Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Транспорт
Аэропорт Пулково переходит на сокращенный режим работы
C 10 апреля аэропорт Пулково переходит на новый режим работы из-за ситуации в городе с коронавирусом.
Общество
Режим самоизоляции в Самаре могут продлить
Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
Третий пациент с коронавирусом умер в Нижегородской области
Ранее сообщалось, что в регионе скончались две пожилые женщины, у которых был выявлен COVID-19.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Фигурное катание
Зарубежные СМИ ошибочно сообщили о допинге у фигуристки Степановой
Политика
Песков уточнил позицию России по нефти
Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Футбол
Источник: «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на нападающего «Янг Бойз»
На 26-летнего камерунца претендуют «Локомотив» и «Краснодар», утверждает в Twitter журналист Ману Лоньон, который работает во французском отделении издания Eurosport.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Энергетика
В России могут временно заморозить индексацию цен на газ
«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Политика
Москва получила запрос о помощи от Минска из-за коронавируса
Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.