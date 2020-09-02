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РБК
РБК

В России за сутки выявили почти 5 тыс. заразившихся COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 4952, сообщает оперативный штаб.В источнике
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ФАН

В России выявили 4952 новых случая COVID-19 за сутки

ФАН03:50
Экономика сегодня

Почти пять тысяч новых случаев коронавируса выявлено в РФ за сутки

Экономика сегодня03:39
РЕН ТВ

В России за сутки выявлено 4 952 новых случая коронавируса

РЕН ТВ03:31
iReactor

Российские медики зафиксировали 4952 новых случая COVID-19 за сутки

iReactor03:36
Вестник Кавказа

Коронавирус выявили еще у 4 952 жителей России

Вестник Кавказа03:36
РБК

В России за сутки выявили почти 5 тыс. заразившихся COVID-19

РБК03:39
Радио Sputnik

В России выявили более 4,9 тысячи случаев коронавируса за последние сутки

Радио Sputnik03:30

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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