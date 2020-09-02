Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.