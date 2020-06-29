Коронавирус
ИзвестияЗа сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса
За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек. 28 июня сообщалось о 6791 выявленном случае за сутки и 634 437 — с начала распространения инфекции. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 июня заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляема.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос
Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости 07:35
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Футбол
Гулиев получит шанс проявить себя в «Спартаке» на летних сборах
Как пишет "Чемпионат.com", руководство красно-белых не планирует разрывать контракт с футболистом и рассчитывает, что мнение Тедеско, который пока не рассчитывает на молодого хавбека, может изменить игра Гулиева на тренировочном сборе между сезонами.
Газета.Ru 08:21
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Авторы твита пишут, что демонстранты потребовали от россиян разобраться с действиями Турции.
Военное дело 06:51
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Политика
Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии.
Газета.Ru 03:32
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Армия и оружие
Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек
В понедельник, 29 июня, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрели в Кызыле оперативно развернутый военными полевой многофункциональный госпиталь на сто койко-мест.
Российская газета 08:20
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Комсомольская правда 08:28
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
РИА Новости 09:03
Общество
В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах
Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.
РИА Новости 04:43
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Футбол
«Манчестер Сити» хочет включить Алабу в сделку по Зане. «Бавария» против
«Манчестер Сити» и «Бавария» продолжают вести переговоры о переходе нападающего Лероя Зане.
Чемпионат 08:14
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51