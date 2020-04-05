Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Общество
Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю
Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
Здоровье
Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса
Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
Кино
Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске создали благотворительный фонд ее имени
Сообщается, что этот же продюсер Холопцев уже создавал такой фонд, но без необходимой регистрации.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Происшествия
Опубликовано видео с задержанным на Патриарших прудах
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус
Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Шоу-бизнес
Концертный директор Льва Лещенко рассказал о диагнозе артиста
Олег Дмитриев, концертный директор российского эстрадного певца Льва Лещенко, рассказал, почему артист не обратился за медицинской помощью сразу после появления первых симптомов COVID-19.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Здоровье
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Армия и оружие
Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем
Глобальная цель не скрывается — к 2030 году корпус должен быть оптимизирован для потенциального конфликта с Китаем и в целом отвечать требованиям стратегии национальной безопасности США.
Музыка
Группа «Сплин» выпустила песню-обращение к Гарри Поттеру
Группа «Сплин» выпустила песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», демо трека опубликовано на сайте музыкантов.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.