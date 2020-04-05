Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

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