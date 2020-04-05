Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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6 апреля: в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса, 2 человека умерли

Весьма03:30

В России новый рекорд по заболевшим коронавирусом

TV BRICS03:52

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:34

В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек

РБК03:34

Оперштаб: в России зарегистрированы 954 случая COVID-19 за сутки

Вести.Ru03:59

В России подтверждено 954 новых случая коронавируса

БИЗНЕС Online03:30

По всей России — двое умерших от коронавируса за сутки

Росбалтвчера в 06:59
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Общество

Коронавирус живет на использованных марлевых масках неделю

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и Гонконгского университета выяснили, что вызывающий COVID-19 коронавирус может до недели сохраняться на использованных марлевых масках.
МедиаПоток 04:31
Здоровье

Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса

Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
СочиСтрим вчера в 12:12
Кино

Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов

ИА Красная Весна 03 апреля в 16:58
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома

ToDay News Ufa вчера в 09:13
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске создали благотворительный фонд ее имени

Сообщается, что этот же продюсер Холопцев уже создавал такой фонд, но без необходимой регистрации.
RuNews24.ru 04:48
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

RT на русском 05:35
Происшествия

Опубликовано видео с задержанным на Патриарших прудах

RT на русском 04 апреля в 19:27
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Происшествия

У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус

Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 06:28
Общество

В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции

Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес

Концертный директор Льва Лещенко рассказал о диагнозе артиста

Олег Дмитриев, концертный директор российского эстрадного певца Льва Лещенко, рассказал, почему артист не обратился за медицинской помощью сразу после появления первых симптомов COVID-19.
Planet Today 07:39
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Здоровье

Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
АМИТЕЛ 02:09
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Общество

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов

Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
REGNUM 07:10
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Армия и оружие

Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем

Глобальная цель не скрывается — к 2030 году корпус должен быть оптимизирован для потенциального конфликта с Китаем и в целом отвечать требованиям стратегии национальной безопасности США.
Известия 04 апреля в 17:02
Музыка

Группа «Сплин» выпустила песню-обращение к Гарри Поттеру

Группа «Сплин» выпустила песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», демо трека опубликовано на сайте музыкантов.
Sibnet Новости вчера в 22:20
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru вчера в 03:12
Общество

Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска

Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Известия 05:47
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне

Lenta.ru вчера в 20:22
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
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