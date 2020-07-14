с чего всё началось

Число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки составило 6537. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом. Случаи зарегистрированы на территории 84 субъектов РФ.

В России за сутки выявили свыше 6500 новых случаев коронавируса

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