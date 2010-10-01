Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания. Всего в РФ число заразившихся коронавирусом выросло до 432 000 человек.

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

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