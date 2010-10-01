Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

Новые случаи выявлены в 84 субъектов РФ. У 38,5% заболевших нет клинических проявлений заболевания. Всего в РФ число заразившихся коронавирусом выросло до 432 000 человек.
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COVID-19 выявили у 432 277 россиян. Подтвержденных случаев стало на 8536 больше

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Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом

Pravda.Ru03:44

За сутки в России выявлено 8 536 заболевших COVID-19 в 84 регионах

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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 842 - в Москве

Агентство Москва03:35

Темпы роста выявления заражений коронавирусом в Ивановской области несколько снизились

Частник.Ru03:34

Медики выявили в Москве 1842 случая COVID-19 за последние сутки

News.ru03:43
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Общество

ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Армия и оружие

Российские военные начинают клинические испытания вакцины от COVID-19

Российские военные в ближайшее время начнут клинические испытания уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны.
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Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Общество

Аккаунт воронежского губернатора в Instagram заблокировали

Instagram заблокировал аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева.
De Facto 03:56
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Наука

Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре

Специалисты смоделировали разные температурные диапазоны и проверили выживаемость коронавируса при каждом из них: отрицательная температура, от 1 до 4, от 4 до 10, от 10 до 16 и более 16 градусов по Цельсию.
Lenta.ru вчера в 08:33
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Общество

Роскосмос начнет производить лифты

Газета.Ru вчера в 19:42
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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России

Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
Общество

В Подмосковье открылись салоны красоты и парикмахерские

В московской области сегодня, 3 июня, при условии соблюдения мер безопасности для клиентов власти разрешили открыть салоны красоты, бани и парикмахерские.
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Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
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Здоровье

10850 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

По информации на 3 июня, за последние сутки число подтвержденных диагнозов в Нижегородской области увеличилось на 347.
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Шоу-бизнес

Резко похудевший Боярский попросил фанатов о помощи

Известный по роли бравого д'Артаньяна Боярский обеспокоил поклонников своим внешним видом.
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Космос

Немцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России

Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.
Ридус 03:11
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Общество

В России в середине июля откроются кинотеатры

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в середине июля в России кинотеатры могут вернуться к работе.
Парламентская газета вчера в 06:12
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
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В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая заражения вирусом COVID-19, в числе заразившихся двое детей.
Новый Век 03:45
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
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Путешествия

Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
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Умерла актриса из «Санта-Барбары» Пегги Поуп

Российская газета 04:27
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Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
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