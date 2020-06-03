Коронавирус
News.ruВ России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 432 277. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 3 июня.
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Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение в Киеве снятия "водной блокады" Крыма – конец "национальной идеи Украины" о возвращении полуострова, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.
Газета.Ru 06:11
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Здоровье
20 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области
3 июня в Амурской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса: девять - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Сковородинском районе, два - в Тамбовском районе, один - в Магдагачинском районе.
Телепорт 04:24
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы
Shraibikus News 07:06
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов 01 июня в 02:18
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Политика
В правительстве Германии назвали условие для изменения формата G7
Если же хотят изменить формат G7, то это, конечно же, возможно только в случае единогласного решения «группы семи».
Известия 08:29
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Путешествия
Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году
Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Общество
Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль
Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей.
Znak.com вчера в 07:30
Политика
Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания материального резерва средств индивидуальной защиты, отметив, что данная продукция должна быть всегда в работоспособном состоянии, на это также нужно предусмотреть финансирование.
РИА Новости 08:30