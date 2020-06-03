Коронавирус

News.ruNews.ruВ России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 432 277. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 3 июня.
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Число заболевших COVID-19 за сутки в РФ превысило 8 тысяч человек

Труд06:22

COVID-19 выявили у 432 277 россиян. Подтвержденных случаев стало на 8536 больше

Телеканал 360°03:36

Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом

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В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

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За сутки в России выявлено 8 536 заболевших COVID-19 в 84 регионах

Стерлеград03:37

Врачи выявили более 8,5 тысяч новых случаев коронавируса в России за сутки

VSE42.RU03:55

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 842 - в Москве

Агентство Москва03:35
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
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Политика

Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение в Киеве снятия "водной блокады" Крыма – конец "национальной идеи Украины" о возвращении полуострова, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

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Здоровье

20 новых случаев коронавируса зафиксировано в Амурской области

3 июня в Амурской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса: девять - в Благовещенске, по четыре - в Свободном и Сковородинском районе, два - в Тамбовском районе, один - в Магдагачинском районе.
Телепорт 04:24
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Михаил Боярский напугал фанатов своим внешним видом

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Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы

URA.Ru 03:03
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Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы

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Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
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В правительстве Германии назвали условие для изменения формата G7

Если же хотят изменить формат G7, то это, конечно же, возможно только в случае единогласного решения «группы семи».
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
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Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
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Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
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Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль

Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей.
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Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания материального резерва средств индивидуальной защиты, отметив, что данная продукция должна быть всегда в работоспособном состоянии, на это также нужно предусмотреть финансирование.
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