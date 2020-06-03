За минувшие сутки в России зафиксировано 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 432 277. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 3 июня.

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

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