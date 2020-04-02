Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России за сутки выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом

В России за истекшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 601 в 32 регионах. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб. В Москве выявили 448 новых случаев, еще 34 – в Подмосковье, 17 - в Краснодарском крае.
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В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

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За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 04:19

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

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Комсомольская правда02 апреля в 04:20

За сутки в России зарегистрирован 771 случай заражения коронавирусом

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34 новых случая заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки

РИАМО03 апреля в 03:56
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Общество

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

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РИА Новости 12:00
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Названы сроки снижения активности коронавируса

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В ДНР выявили семь случаев нарушения режима самоизоляции

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Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

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Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
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