Коронавирус
Общественное телевидение РоссииВ России за сутки выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом
В России за истекшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 601 в 32 регионах. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб. В Москве выявили 448 новых случаев, еще 34 – в Подмосковье, 17 - в Краснодарском крае.
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За сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
Комсомольская правда02 апреля в 04:20
За сутки в России зарегистрирован 771 случай заражения коронавирусом
Аргументы и Факты02 апреля в 03:59
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Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
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Общество
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Экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль умер от коронавируса на территории Египта. Известно, что политику было 67 лет.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
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В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
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Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
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ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
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Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
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Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
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Сегодня в ТЮЗе в 19:00 покажут спектакль "Обрыв". Онлайн трансляция начнется в 19.00.