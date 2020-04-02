В России за истекшие сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 601 в 32 регионах. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 4149 в 78 регионах, сообщает оперативный штаб. В Москве выявили 448 новых случаев, еще 34 – в Подмосковье, 17 - в Краснодарском крае.

В России за сутки выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом

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