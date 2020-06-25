Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
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В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля

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За сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса

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Происшествия

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Футбол

ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко

Газета.Ru 05:26
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Экономика

Что приносит доход криптоинвесторам. Каким альткоинам уступил биткоин

66% OMG находится в руках крупных инвесторов, индекс корреляции с BTC — 82%.
РБК 05:06
Происшествия

Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии

Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Общество

В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru 04:18
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Путешествия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия вчера в 17:12
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Автоспорт

«Формула-1» осудила Экклстоуна за его высказывания о расизме

CT news 00:49
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек

Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
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Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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Общество

Еще 222 человека заразились коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 222 человек по данным на 28 июня.
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Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

Пожилых супругов убили в Тамбовской области

Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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В целом диетолог советует выпивать за раз не более одного небольшого стакана минеральной воды.
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