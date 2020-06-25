Коронавирус
BFM.ruВ России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
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В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля
Индикаторвчера в 05:20
В Петербурге за сутки выявлен 221 новый заболевший коронавирусом
Петербургский дневник25 июня в 03:46
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Происшествия
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»
Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.
РБК 04:40
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Экономика
Что приносит доход криптоинвесторам. Каким альткоинам уступил биткоин
66% OMG находится в руках крупных инвесторов, индекс корреляции с BTC — 82%.
РБК 05:06
Происшествия
Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии
Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Общество
В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Общество
Еще 222 человека заразились коронавирусом в Нижегородской области
В Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 222 человек по данным на 28 июня.
АиФ Нижний Новгород 04:25
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Здоровье
Опасность чрезмерного употребления минеральной воды назвала диетолог
В целом диетолог советует выпивать за раз не более одного небольшого стакана минеральной воды.
Волгоградская правда 02:40
Общество
Мишустин выделил 22,5 млрд руб. на льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам
На предоставление субсидий направлено 22,5 млрд руб. Ранее с предложением о расширении льготной программы выступил Минпромторг.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Музыка
Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
Сегодня известный бойз-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake 26 июня в 09:27
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Культуромания вчера в 08:28