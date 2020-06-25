Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса

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