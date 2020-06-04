Коронавирус
ИзвестияВ России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксирован 8831 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом в четверг, 4 июня, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни.
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Хроника коронавируса в России на 4 июня: выздоровели 8666 человек, заразившихся больше
Волгодонская правда03:50
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей
Британская актриса Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей.
Lenta.ru вчера в 08:57
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Здоровье
В Свободном зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса за сутки
Проведено 56 974 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.
Амурская правда 03:18
Общество
В Москве начали монтаж летних кафе
В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
РБК 05:10
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
Политика
Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Кино
Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»
Popcornnews.ru 06:00
Шоу-бизнес
Александр Рыбак признался, что 11 лет «сидел» на антидепрессантах
Осло, 3 июня 2020, 20:47 — REGNUM Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет он имел зависимость от лекарств для сна и антидепрессантов.
REGNUM вчера в 13:47
Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы вчера в 11:35
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия
В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра
В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
Политсовет 06:08
Авто
6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)
АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
За рулем 03:00
Общество
Где в Смоленской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки летальных исходов не зарегистрировано, за весь период в Смоленской области умер 41 человек.
Smolnarod.ru 05:47
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30