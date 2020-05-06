Общество
Planet TodayВ России за сутки выявлено 10559 новых случаев заражения коронавирусом
В 82 российский регионах за минувшие сутки (5 мая) было выявлено 10559 случаев заражения COVID-19. Таким образом, уже четвертый день подряд количество подтвержденных случаев превышает 10 тысяч.
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Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Киберспорт
World of Warcraft: Shadowlands выйдет в IV квартале 2020 года
Президент Blizzard Entertainment Дж. Аллен Брэк заявил, что сотрудники компании адаптировались к удалённой работе, поэтому разработка World of Warcraft: Shadowlands идёт по плану.
Чемпионат 05:18
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 01:06
Экономика
Илон Маск получит от Tesla особую премию
В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.
Lenta.ru 04:39
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
В Совете Федерации изучают возможность признать эпидемию коронавируса форс-мажором
Рабочая группа Совета Федерации рассматривает предложение признать эпидемию коронавируса форс-мажором, сообщил газете «Коммерсантъ» первый зампредседателя Совфеда Николай Федоров.
BFM.ru 03:37
Общество
Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии
После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал Медиа Консалтинг 05:00
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru вчера в 14:30
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Общество
К 20 мая в Крыму ожидают всплеск заражения коронавирусом
К 20 мая на полуострове может проявиться эффект от несоблюдения режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 03:30
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Общество
В Воронежской области намерены ввести масочный режим
Воронеж, 6 мая 2020, 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни.
REGNUM 04:36
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье.
Газета.Ru 04:53