В 82 российский регионах за минувшие сутки (5 мая) было выявлено 10559 случаев заражения COVID-19. Таким образом, уже четвертый день подряд количество подтвержденных случаев превышает 10 тысяч.

В России за сутки выявлено 10559 новых случаев заражения коронавирусом

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