Общество
Республика ТатарстанВ России за сутки выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. За сутки в стране выздоровели 88 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 697 человек.
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Коронавирус в России: заболели почти тысяча человек за сутки, скончались еще двое
Российский Диалогвчера в 05:07
В России за сутки зарегистрировали более 900 новых случаев заражения коронавирусом
Daily Stormвчера в 04:05
За сутки в России выявили почти тысячу новых случаев заражения коронавирусом
Клуб регионоввчера в 04:02
За сутки в России выявлено 1 154 новых случая заражения COVID-19
Общественное телевидение России03:42
За последние сутки в России выявили почти 1000 случаев заражения коронавирусом
Online47.ruвчера в 03:46
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