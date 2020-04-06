Общество

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанВ России за сутки выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. За сутки в стране выздоровели 88 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 697 человек.
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Более 950 новых случаев заражения COVID-19 выявлены за сутки в России

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За последние сутки в России выявили почти 1000 случаев заражения коронавирусом

Online47.ruвчера в 03:46
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Рубль снижается к доллару и евро

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В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
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Forbes оценил потери Трампа от коронавируса

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Газета.Ru 05:49
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Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
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ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования

Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

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Австрия смягчает режим карантина.
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В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году был запланирован на 25 мая — 29 июня.
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Власти Татарстана создали рабочую группу по сохранению бизнеса

Правительство Татарстана создало рабочую группу по сохранению бизнеса.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки возросло на 1154 и составило 7497 человек в 81 регионе.
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Власти Хабаровска выясняют причины отмены рейса в Сеул за туристами

Росавиация отозвала ранее выданное разрешение на вылет самолета из Хабаровска за российскими туристами в южнокорейский Сеул, причины отзыва выясняются, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
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